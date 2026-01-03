El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Me siento contenta con el pueblo venezolano”: Marta Lucía Ramírez tras la captura de Nicolás Maduro

La ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, conversó con La W a propósito del anuncio que hizo Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y los ataques en territorio venezolano.

“Me siento contenta con el pueblo venezolano porque es el comienzo del fin de la dictadura venezolana. Ojalá que el proceso sea rápido y no signifique un derramamiento de sangre”, afirmó.

Mencionó que esa es una buena noticia, no solo para Venezuela, sino para Colombia y la región, “justamente cuando este año tendremos una elección”.

¿Se violó el Derecho Internacional con la acción de EE.UU.?

Ramírez sostuvo que la intervención de organismos internacionales “es una utopía”, pues ninguno “ha servicio para parar los conflictos”.

“Cuando un criminal pretende sobreponerse al Derecho Internacional y al Estado, tarde o temprano le tiene que costar”, comentó.

Asimismo, señaló que “cuando se trata de terrorismo de estado que se apoya en recursos del narcotráfico”, la comunidad internacional debe rechazarlo de manera tajante.

Escuche la entrevista completa aquí: