Norte de Santander se prepara para la contingencia ante posible ola migratoria desde Venezuela

El gobernador encargado de Norte de Santander, Julio César Silva, habló con W Radio para dar un reporte de la situación de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela luego de la operación militar de Estados Unidos con la que capturaron a Nicolás Maduro, líder del chavismo.

El mandatario regional aseguró que están preparando todos los preparativos ante una posible ola migratoria de venezolanos, coordinando temas de salud. No obstante, indicó que Migración Colombia les confirmó “normalidad” en los puentes fronterizos de Norte de Santander con Venezuela.

“Hemos preparado la contingencia y estamos prestos a prestar la articulación desde el PMU. La red hospitalaria está atenta”, sostuvo.

Sobre la movilización de tropas hacia la frontera, Silva expresó preocupación porque a la situación en el vecino país se suma la del conflicto interno en el departamento con la disputa entre disidencias de las Farc y ELN.

