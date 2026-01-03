El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Operación se hizo para liberar al pueblo de la narcodictadura: Iván Duque por arresto de Maduro

El expresidente de Colombia Iván Duque dialogó con La W ante la operación militar que hizo Estados Unidos en Venezuela y en la que capturó a Nicolás Maduro y su esposa, como lo confirmó el presidente Donald Trump a través de redes sociales.

“Creo que, primero, que se hizo justicia porque no es solo una intervención militar de precisión, sino humanitaria. Se realizó para liberar al pueblo de Venezuela de una narcodictadura”, señaló.

Tras la caída de Maduro, Duque expresó que es necesaria la ayuda de la comunidad internacional para el “retorno de la democracia” en Venezuela.

“Esta es una oportunidad para expresar cercanía con el pueblo venezolano (…). Es un inicio de año positivo para Latinoamérica”, dijo.

De esta forma, felicitó la intervención de EE.UU. y del papel del presidente Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, de “liberar este hemisferio de la dictadura”.

¿Se abre la a que un país invada otro?

El exmandatario colombiano manifestó que Maduro era un narcodictador y “Venezuela estaba invadida de terrorismo, de narcotráfico y de una usurpación constante de las elecciones”.

Agregó que el trabajo que viene para Estados Unidos es lograr una gran convocatoria para la reconstrucción democrática de Venezuela. “Ahí todos debemos ubicarnos en el lado correcto de la historia”.

Duque sostuvo que, si el mundo no hubiera tenido que enfrentar la pandemia de COVID, seguramente el presidente Donald Trump hubiera intervenido en Venezuela.

“Hay que celebrar la intervención contra el dictador y que será llevado a la justicia”, aseveró.

¿Cómo queda Colombia con este nuevo escenario?

Para el expresidente Colombia tiene un papel fundamental que jugar en este nuevo escenario venezolano. “Si Colombia contribuye en la ayuda humanitaria, en los bienes y servicios, seguramente esta reconstrucción será un jalón de la economía colombiana”.

Además, indicó que “el deber moral de Colombia es defender la carta democrática y, aunque Petro no lo haga, en seis meses tendremos un gobierno que sí”.

