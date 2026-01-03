El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sonaban bombas y pasaron helicópteros sobre nosotros: así se vivió la operación de EEUU en Venezuela

Ignacio Casas, director de la Federación de Politólogos de Venezuela y quien estuvo en el momento de los bombardeos en Caracas, habló con La W y contó cómo se vivió ese momento.

“Veíamos humo blanco, sonaban bombas en espacios de 3 minutos. Obviamente recurrimos a las redes sociales y empezamos a recibir los videos de lo que estaba pasando. Vimos cómo pasaron sobre nosotros 9 helicópteros, creíamos que era de Venezuela, pero luego nos enteramos que eran de las fuerzas americanas y habían recogido a Nicolás Maduro”, narró.

Agregó que los bombardeos eran constantes, pues se escuchaban explosiones cada tres minutos. “Había mucha angustia de las familias y los vecinos”.

Sostuvo que ahora en Venezuela hay un vacío de poder, por lo que lo que procede es a la convocatoria de elecciones en un lapso de 30 días. “Luego tienen 3 meses para realizarlas”.

¿Hubo complicidad de las fuerzas militares de Venezuela para capturar a Maduro?

“Hay una gran complicidad interna para que todo esto pasara. Incluso, la ciudad (Caracas) no está militarizada, no hay tanques ni nada. Hubo una respuesta nula por parte de las fuerzas venezolanas”, dijo.

