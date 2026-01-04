Internacional

Tribunal Supremo designó a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela tras captura de Maduro

El fallo descartó por ahora la “falta absoluta” del presidente, lo que evita la convocatoria inmediata de elecciones.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. FOTO: Juan BARRETO / AFP

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. FOTO: Juan BARRETO / AFP / JUAN BARRETO

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país sudamericano tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que atacó Caracas y otras zonas de la nación petrolera durante la madrugada del sábado 3 de enero.

Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad