Alcaldesa electa de Miami pidió a Trump que reactive TPS para venezolanos: “Allá no hay claridad”

La alcaldesa electa de Miami, Estados Unidos, Eileen Higgins, habló este lunes, 5 de enero, en los micrófonos de La W, para referirse a la situación migratoria de los miles de venezolanos que residen en esa ciudad tras la coyuntura desatada por la captura de Nicolás Maduro.

Allí, la funcionaria le solicitó al presidente Donald Trump que restablezca el TPS para los venezolanos debido a que la situación en Venezuela aún no tiene claridad.

“Ahora estamos un poco en limbo porque hace un mes el presidente Trump eliminó el TPS para los venezolanos aquí en nuestra comunidad debido a los casos en Venezuela durante los últimos días”, dijo.

“Que restablezca inmediatamente el TPS”

Fue allí cuando hizo el llamado: “Yo animo al presidente Trump para que restablezca inmediatamente el TPS para los residentes venezolanos. La situación en Venezuela ahora es sin claridad, entonces es casi imposible volver a un país que podría estar en caos . Nadie debería ser obligado a volver al caos”.

Por otro lado, Higgins dijo que “hay dos procesos: asilo y refugiado, pero este proceso es totalmente diferente. Va a requerir abogados, dinero, tiempo, decisiones y muchas cosas, pero los venezolanos que viven aquí, que abrieron sus TPS hace un mes, el presidente puede revertir esa decisión de inmediato (de cancelarlo) y permitir que la gente siga viviendo con seguridad en Miami hasta que la situación en Venezuela esté libre”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

