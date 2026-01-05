Él es un criminal, pero operación violó derecho internacional: Brian Nichols por captura de Maduro

Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden, habló este lunes en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la captura de Nicolás Maduro que se dio en el marco de una operación militar de Estados Unidos dentro de Venezuela.

En su primera intervención, Nichols aseguró que “Maduro es un criminal violador de los derechos humanos, un narcotraficante y un lavador de activos. Sin embargo, la operación violó el derecho internacional y no tienen un sustento legal dentro de los Estados Unidos”.

Y agregó: “Estamos en un momento en que si Estados Unidos ya ha hecho tanto, ¿por qué dejar a Delcy Rodríguez y los demás en el poder en Venezuela? Eso es lo que yo no entiendo. Deben presionar a favor de una transición democrática inmediata”.

Sobre María Corina Machado

Nichols, por otro lado, se refirió las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos en donde se dijo que María Corina Machado no podría liderar Venezuela porque no tiene “ni apoyo ni respeto” de la ciudadanía.

Nichols aseguró que Trump “está completamente equivocado”.

“El respaldo de ella dentro de Venezuela y también de Edmundo González es rotundo. Tiene el respaldo de la inmensa mayoría de la población y una transición democrática urge en este momento. Eso es lo que debe ser la prioridad para la comunidad”, subrayó.

El petróleo

El exfuncionario norteamericano afirmó que “el enfoque de Trump es el petróleo en este momento, y es una gran lástima, porque eso no va a solucionar los problemas de Venezuela en el corto plazo”.

Sobre Delcy Rodríguez

“Delcy Rodríguez es una persona mucho más inteligente que Maduro (...) Y no tengo pruebas; sin embargo, me parece que ella y su hermano son personas muy inteligentes y audaces y es muy probable que recibieron garantías de que ellos iban a poder quedar en el poder”, contó.

