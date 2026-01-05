Es Edmundo González quien debe jugar rol de transición: Cancillería francesa tras captura de Maduro

Pascal Confavreux, vocero del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la captura de Nicolás Maduro.

Según el vocero, la postura de Francia ha sido bastante clara al respecto, y esencialmente en tres puntos:

El régimen de Nicolás Maduro había ya derivado hacia un régimen que no respeta las reglas democráticas, comenzando por esas elecciones de julio del año 2024.

Ese método utilizado para sacar a Maduro va en contravía del derecho internacional: " Es un método que pone por delante el uso de la fuerza, que es contrario a aquello que normalmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad Naciones Unidas no deberían aplicar, sino todo lo contrario, ellos deberían ser garantes de que este tipo de métodos no se utilicen".

no deberían aplicar, sino todo lo contrario, ellos deberían ser garantes de que este tipo de métodos no se utilicen”. Lo que Francia considera ahora es que es el momento de que los venezolanos, tanto en el exilio como en Venezuela, pues se hagan escuchar y que esto permita una transición de la mejor manera para ese país.

¿Quién debería de gobernar Venezuela?

“Las autoridades francesas apoyan las elecciones que se dieron en 2024, donde se tomó una decisión y es el señor González Edmundo, quien resultó elegido. Así que es él el que debe jugar un rol esencial en este proceso de transición”, dijo, detallando que está en manos del pueblo venezolano asegurar que esta transición se dé por el bien de toda Venezuela.