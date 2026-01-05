Habla Sandalio González, el exagente de la DEA que investigó a Nicolás Maduro

Sandalio González fue hasta diciembre de 2024, agente especial de la, DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. En esa condición investigó varios de los más resonados casos de narcotráfico que implican a altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos y a sus parientes.

El agente González fue el hombre clave para seguir las actividades delictivas de, entre otros:

Los llamados narcosobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron arrestados por la DEA en Haití, en el año 2015, cuando trataban de enviar un cargamento de cocaína a Estados Unidos. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, fueron encontrados culpables y condenados a 18 años de prisión en Nueva York. En 2022, durante el gobierno del presidente Joe Biden, los narcosobrinos fueron liberados dentro de un intercambio de prisioneros. El agente Sandalio González también investigó, documentó y fue testigo en los procesos por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y su hermano el diputado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, quien fue sentenciado a cadena perpetua. El expresidente Juan Orlando Hernández, también fue hallado culpable y condenado a 45 años de cárcel. No obstante, hace unas pocas semanas, fue perdonado por el presidente Donald Trump y hoy está libre. Por años, el agente Sandalio González investigó el funcionamiento de las redes de corrupción de altos funcionarios venezolanos para facilitar y lucrarse del narcotráfico. El trabajo de este agente de la DEA fue clave en la estructuración de la primera acusación contra el hoy depuesto gobernante Nicolás Maduro.

Este 05 de enero, al mediodía, Nicolás Maduro acudirá ante el veterano juez Alvin Hellerstein, de la corte del distrito sur de Nueva York para escuchar la lectura formal de los cargos contra él, que fueron revelados este fin de semana por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

La acusación relaciona cuatro delitos federales: conspiración para favorecer el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales. También menciona la presunta ayuda de Maduro a organizaciones criminales calificadas como terroristas por Estados Unidos.

El exagente de la DEA, Sandalio González, habla en El Reporte Coronell sobre las alegadas evidencias que el Departamento de Justicia tiene contra Nicolás Maduro.

“Esto es una conspiración que empezó durante la administración del presidente Chávez hace más de 25 años en la colaboración con las Farc en el tráfico de droga. Ahí hay muchos involucrados, no solamente Maduro, pero hay varios que siguen ahí en el Gobierno y también hay narcotraficantes que siguen trabajando en Venezuela y en Colombia”, advirtió.

¿Quiénes eran los cabecillas de las disidencias de las Farc y del ELN que negociaban con Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín?

“No recuerdo si en la acusación los mencionan, lo que recuerdo es que eran muchos de los jefes que uno ya conoce muy bien. Esas conversaciones, negociaciones, ocurrieron a niveles muy altos. Obviamente en Venezuela estaban los gobernadores y ministros y jefes en el Ejército que estaban llevando a cabo esas conversaciones y llevando a esas personas a Caracas a hablar con Chávez, con Diosdado y Maduro”, afirmó.

Además, detalló que aunque no sabe si hay participación de funcionarios colombianos en esas actividades de narcotráfico, “tener a Colombia y Venezuela como países aliados a los Estados Unidos es lo que uno quiere. Son países muy importantes, son países con personas que han estado luchando contra la delincuencia, contra el narcotráfico por muchos años y están cansados de vivir así”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Muchas personas comparan el proceso a Nicolás Maduro con el del hombre fuerte de Panamá Manuel Antonio Noriega, capturado también un 3 de enero pero en 1990.

Lo primero que hizo Noriega, en la audiencia de presentación de cargos, la misma que hoy tiene Maduro, fue impugnar la legalidad de su captura con el argumento de que es un jefe de Estado, cuya inmunidad está protegida por el derecho internacional.

Noriega realmente no había sido el presidente de Panamá, pero Maduro sí fue el de Venezuela.

Aunque a esta hora no se sabe quiénes serán los abogados de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, en los medios judiciales de Nueva York están diciendo desde ayer que la firma Dentons fue contactada para hacerse cargo de la defensa.