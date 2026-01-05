Prioridad de Francia es que voz de venezolanos se respete: ministra por transición en Venezuela

Éléonore Caroit, ministra de la Francofonía, de las Alianzas Internacionales y de los franceses en el extranjero, habló este lunes en los micrófonos de La W para expresar su opinión de la situación que se vive en Venezuela por cuenta de la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.

Pide que la transición de Gobierno en Venezuela sea “democrática”

La ministra francesa, en su primera intervención en diálogo con este medio, exigió que la transición de Gobierno en Venezuela sea democrática.

“Tenemos la inquietud sobre la situación actual y evidentemente estamos muy atentos a que esta transición sea democrática. La prioridad del Gobierno francés es que la voz de los venezolanos y la decisión soberana de los venezolanos sea respetada, que ellos puedan tener a los dirigentes que eligieron democráticamente y, en ese sentido, que la transición se haga de manera pacífica, democrática, y respetuosa de la voluntad de los venezolanos y las venezolanas”, comentó.

Criticó la operación militar de Estados Unidos en Venezuela

Aunque Francia respaldó la captura de Maduro, desde su Gobierno se criticó la forma en la que se llegó a ese fin. Es el caso de la ministra Caroit, que dijo que la operación militar norteamericana, “evidentemente, contraviene a la Carta de las Naciones Unidas”.

“Eso fue, de hecho, repetido ante la ONU hace unas horas. Para Francia es muy importante que todas las operaciones se hagan dentro del marco del derecho internacional, entonces evidentemente que es una preocupación compartida”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

