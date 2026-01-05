El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué impactos tiene la captura de Nicolás Maduro para Colombia? Roy Barreras y David Luna analizan

Roy Barreras y David Luna, candidatos a la Presidencia, hablaron en La W sobre la captura de Nicolás Maduro y los impacto que podría traer la operación de Estados Unidos a Venezuela en Colombia.

Noticia en desarrollo.

Escuche W Radio en vivo