Samuel Díaz Pulgar, venezolano exiliado, rechazó el pronunciamiento de Petro sobre captura de Maduro

Samuel Díaz Pulgar, exiliado venezolano residente en Colombia, rechazó los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro tras el operativo estadounidense en el que se capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

En diálogo con W Radio, aseguró que Petro guardó silencio cuando Maduro, mediante maniobras ilegales, se quedó con las elecciones.

“Me cuesta entender por qué un presidente que se jacta de respetar los derechos humanos, de levantar las banderas de la libertad, fue tan silente con respecto a las protestas que ocurrieron en Venezuela posteriores a las elecciones; tan silente con un fraude comprobado como fue el de Nicolás Maduro y tan silente con lo que sigue ocurriendo, donde hay más de 1.000 presos políticos, donde todavía hay colombianos que están presos en Venezuela y que son utilizados como fichas de negociación, como fichas de cambio”, afirmó.

Agregó: “Lo que queremos los venezolanos es que nos dejen gobernar a nuestro país”. Entre tanto, Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los delitos por los que son investigados en Estados Unidos.

Este lunes comparecieron por primera vez ante la justicia norteamericana, específicamente ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

