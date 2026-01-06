El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es la hoja de ruta diplomática que tiene Colombia para tratar relaciones con Estados Unidos?

Este martes, 6 de enero, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, el vicecanciller colombiano Mauricio Jaramillo, para referirse a toda la materia diplomática que se podría tratar con Estados Unidos para evitar algún tipo de escalada militar por parte de esa nación hacía Colombia.

El vicecanciller, dentro del diálogo, comentó que desde el Gobierno Nacional se está trabajando en tres frentes diplomáticos para evitar acciones militares de Estados Unidos en Colombia.

Sin embargo, puntualizó sobre una: desescalar el tono entre ambos países.

“Es desescalar directamente con Estados Unidos. Estamos entregando una nota de protesta porque consideramos insólito, inédito y que no hay registro en la historia de que un presidente de Estados Unidos hubiese denigrado tanto a un presidente colombiano e incluso hubiese anunciado el uso de la fuerza", dijo.

Y agregó: “No enfrentábamos una amenaza tan real y por eso consideramos que hay que desescalar cuanto antes desde el punto de vista diplomático”.

Otra de las medidas, según dijo ya en el “plano multilateral”, explicó que se convocó “una sesión del Consejo de Seguridad” y se le pidió a la “Presidencia de Somalia convocar una reunión para condenar lo que pasó en Venezuela. Convocamos también a la CELAC a una reunión de cancilleres en América Latina y acabamos de convocar al Consejo Permanente para pedir una desescalada, para condenar las amenazas en contra de Colombia y lo injurioso que se dijo contra el presidente”.

