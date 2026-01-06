El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estados Unidos amenaza a todo el hemisferio, no solo a Groenlandia: exministro de Dinamarca

Per Stig Møller, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las posibles acciones de Estados Unidos sobre Groenlandia luego del ataque en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

“Lo que pasa en EE.UU. es que amenaza a todo el hemisferio, no solo a Groenlandia, ha dirigido amenazas a Cuba y Colombia. Esta administración solo dice lo que quiere y sigue adelante, desconocen la historia y las leyes internacionales”, afirmó.

Expresó que esa es una “situación bastante difícil de manejar”, pues es la primera vez que un miembro de la OTAN es amenazado por otra nación de la misma alianza.

“Cuando EE.UU. plantea que es por cuestiones de seguridad, no es verdad”, sostuvo.

¿Groenlandia está mal defendida?

Uno de los argumentos de la administración Trump para lanzar advertencias sobre Groenlandia es que no tiene defensas ante una amenaza exterior. Ante eso, Møller aseguró que si EE.UU. piensa que está mal defendida, “también es responsabilidad de ellos porque se comprometieron a reforzarla”.

Además, explicó que lo que hace el presidente estadounidense, Donald Trump, “es ridiculizar a sus oponentes, burlarse de las capacidades del otro”.

¿Estrategia de Trump es ambientar una independencia de Groenlandia?

“La Unión Europea da garantías de seguridad”, dijo. No obstante, mencionó que, si Groenlandia quiere ser independiente, ellos (Dinamarca) apoyarán un proceso democrático.

Escuche la entrevista completa aquí: