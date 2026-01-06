Familias de colombianos detenidos en Venezuela piden su liberación: “exigimos garantías”

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela protestan en el puente internacional Simón Bolívar exigiendo la liberación de sus seres queridos. Estas personas están en prisión acusados por delitos como espionaje y terrorismo. Foto: suministrada.

Este martes, 6 de enero, habló en los micrófonos de La W Vicky Latorre, esposa de colombiano detenido en Venezuela, quien hizo un llamado para que, tras la captura de Nicolás Maduro, avancen los diálogos y se logre la liberación de su familiar.

“La situación sigue incrementando en dolor y en angustia por todo lo que está pasando con Venezuela porque nuestros familiares después de 16 meses siguen incomunicados. Nos preocupa demasiado lo que está pasando porque no sabemos en qué va a terminar todo. Lo que estamos buscando y siempre hemos pedido durante todo este tiempo es la libertad de nuestros seres queridos”, dijo en su primera intervención.

Latorre comentó que su esposo fue detenido “ilegalmente” en septiembre de 2024 y, desde entonces, solo han tenido tres llamadas: en mayo, en junio y en septiembre de 2025.

Explicó que las llamadas eran muy cortas y él solo preguntaba por su familia, “ya que al parecer estaba custodiado y no podía hablar nada”.

“Después de esto no hemos tenido ninguna noticia de nuestros seres queridos que quedaron allá”, dijo.

Cabe recordar que las familias de estas personas han adelantado una serie de protestas en los pasos fronterizos, pero “no se ha logrado una respuesta positiva de libertad”.

“Es bastante desesperanzador el escenario, pero nosotros como familias, más allá de la coyuntura política y de todo lo que está pasando entre los países Estados Unidos y Venezuela y Colombia, simplemente queremos pedir libertad y las garantías de que se respeten los derechos humanos, los derechos internacionales, los tratados internacionales y que nos den la garantía de que se va a conservar la vida y la libertad de nuestros seres queridos porque ellos se encuentran en estado de vulnerabilidad y, además, son inocentes”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que les colaboren y puedan conseguir la libertad de sus familiares.

“Mientras todo el mundo se debate el poder, hay familias sufriendo, esperando un abrazo de ese ser querido. Hay familias que quedamos en suspenso hace 16 meses y solamente nos aferramos a Dios y a la esperanza de volver a tener esta unión familiar”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

