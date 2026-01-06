El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Flujos de entrada y salida están normales: Migración Colombia sobre venezolanos en el país

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, habló este 6 de enero en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para dar detalles de cómo se ha mantenido el tránsito en las fronteras con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Arriero inició explicando que en Colombia “tenemos, según la regularización que ha hecho la entidad, aproximadamente 2′800.000 venezolanos y venezolanas residentes".

“Podemos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Los flujos se mantienen, hay estabilidad en los ingresos, en las salidas, no hay afectación en las fronteras. Sí hay incertidumbre, obviamente, porque es una situación que afecta no solo al pueblo venezolano, sino a nosotros por la vecindad tenemos Venezuela”, dijo.

Así, la directora dijo que lo que hay en este momento es un parte de normalidad.

“Todo es normal, el parte es de normalidad, son los flujos normales que se desarrollan cada año por esta época del año. No hay un flujo significativo ni de regreso ni de entrada de venezolanas por la frontera”, comentó.

