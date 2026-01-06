¿Intervención de EE.UU. en Colombia? Duro debate entre Lina María Garrido y Angélica Monsalve
Lina María Garrido y Angélica Monsalve debaten por la denuncia en contra de la representante, pues desde el Gobierno la señalan de ‘traición a la patria’ por incentivar una intervención militar de Estados Unidos en Colombia.
Este martes, 6 de enero, en los micrófonos de La W hablaron las candidatas al Senado Lina María Garrido y Angélica Monsalve, quienes debatieron en torno a la denuncia que le hizo el ministro de Trabajo a la representante Garrido, pues la señala de ‘traición a la patria’ por incentivar una intervención militar de Estados Unidos en Colombia.
¿Intervención de Estados Unidos en Colombia? Duro debate entre Lina María Garrido y Angélica Monsalve
