¿Intervención de EE.UU. en Colombia? Duro debate entre Lina María Garrido y Angélica Monsalve

Lina María Garrido y Angélica Monsalve debaten por la denuncia en contra de la representante, pues desde el Gobierno la señalan de ‘traición a la patria’ por incentivar una intervención militar de Estados Unidos en Colombia.

Este martes, 6 de enero, en los micrófonos de La W hablaron las candidatas al Senado Lina María Garrido y Angélica Monsalve, quienes debatieron en torno a la denuncia que le hizo el ministro de Trabajo a la representante Garrido, pues la señala de ‘traición a la patria’ por incentivar una intervención militar de Estados Unidos en Colombia.

Escuche la entrevista aquí

28:26

