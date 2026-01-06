“Le dije que es un criminal”: habla venezolano que habría increpado a Maduro en la audiencia

Este 5 de enero, Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

Sin embargo, dentro de la audiencia habría ocurrido algo curioso: al finalizar, una persona increpó a Maduro y este, según se conoció, solo le respondía que era inocente y “un hombre de Dios”

Lea más: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran no culpables ante un tribunal de Nueva York

Púes bien, esta persona sería Pedro Rojas, expreso político venezolano del estado Zulia, quien habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para contar sobre lo sucedido.

Rojas comentó que todo pasó cuando ya la audiencia había finalizado, se había dictado una nueva fecha de esta misma (17 de marzo) y las autoridades se disponían a colocarle las esposas a Nicolás Maduro.

¿Qué le dijo a Nicolás Maduro?

“Ya no me pude contener y sabía del riesgo y la falta a la Corte, pero alguien tenía que decirle en nombre de los millones de venezolanos en el exilio el tanto daño que ha hecho”, comentó.

Y reveló: “Mi expresión a Nicolás Maduro fue ‘eres un criminal y vas a pagar por todos los daños que le has hecho al pueblo venezolano’. Allí, acto seguido, estábamos a menos de un metro, metro y medio, no llegábamos a dos metros de distancia, y en ese preciso instante él dice: ‘yo soy Nicolás Maduro, soy inocente, soy un prisionero de guerra y soy un hombre de Dios’”.

Más sobre el tema: Habla Sandalio González, el exagente de la DEA que investigó a Nicolás Maduro

“La verdad que esa palabra ‘hombre de Dios’ retumbó en mí por dentro porque recordé a cada uno de los venezolanos a los que Nicolás Maduro jamás le respetó sus derechos. En ese momento es en donde le digo que un hombre de Dios soy yo; ‘tú no eres un hombre de Dios’”.

¿Cómo vio a Nicolás Maduro durante la audiencia?

Según explicó Rojas, vio a un Nicolás Maduro “desorbitado, desde todo punto de vista desorbitado, el tipo de persona que no logra entender en qué zona está. Pero luego quiso intentar hacer un show cuando se refirió a ser el presidente constitucional de Venezuela, prisionero de guerra y que se adhería a la Convención de Viena. Ahí el juez lo llamó a derecho y dijo que solamente tenía que responder exclusivamente lo que se le estaba preguntando”.

Le puede interesar: Hijo de Maduro denunció que su familia es “perseguida” y confió en la libertad de su padre

“Vemos a un Maduro que sabe el show qué está haciendo. Él sabe la posición que está tomando de mártir, de inocente, de un hombre de paz, cuando quienes conocen a Maduro y a su régimen saben las atrocidades que ha hecho dentro de Venezuela”, agregó.

El papel de Cilia Flores

Por otro lado, Rojas dijo que lo que “más rescataría de los 32 minutos que duró todo el proceso, y que duró Maduro en esa sala, fue el alejamiento entre él y Cilla Flores. Solamente nos dividían una silla, pero entre él y Cilia Flores no hubo un contacto visual en ningún momento. Mi enfoque fue mucho más a Maduro. No duré mucho tiempo viendo a Cilia, pero Maduro nunca volteó a ver a Cilia, ni siquiera cuando le leyeron los cargos a ella”.

Lea también: Fotos | Estos son los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante tribunal de Nueva York

Narró que ella “parecía una abuela que la habían encarcelado por temas de narcotráfico. Una mujer con una voz muy callada, una voz muy tímida, con un rostro que se ve que ha llorado mucho. Yo no vi a una Cilia desconcertada, vi a una Cilia consciente de la realidad”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“No es la Cilia Flores que tanto daño le hizo a Venezuela”, subrayó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Le dije que es un criminal”: habla venezolano que habría increpado a Maduro en la audiencia 13:23 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: