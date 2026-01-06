“No es una mera manifestación”: abogado asegura que Garrido y Polo Polo podrían ser investigados

En entrevista con La W, el abogado penalista y experto en justicia transicional, Diego Martínez, se refirió a la posibilidad de que puedan ser procesados los congresistas que han invitado a una intervención del Gobierno estadounidense en Colombia, en contra el presidente Petro.

Para Martínez, los congresistas que han abrazado una operación de Donald Trump en suelo colombiano, estarían incurriendo en una conducta ilegal que puede ser perseguida penalmente, al tratarse de una postura antijurídica que trasciende una simple opinión.

“La conducta desplegada por los representantes a la Cámara, Lina Garrido y el señor Polo Polo que también ha emitido sendas declaraciones, no puede ser despachada como una mera manifestación de libre arbitrio. Por el contrario, aunque tienen derecho a su libertad de expresión, debe ser examinado por la lupa de la responsabilidad que le asiste a todo servidor y sobre todo a los legisladores” dijo.

El abogado y defensor de derechos humanos además precisó que en condición de su dignidad como representantes políticos en el Congreso, las opiniones que emitan deben tener una carga de responsabilidad que no puede ir en contra de la propia integridad de la Nación.

De hecho, frente a las intervenciones en las que estos congresistas han planteado que el presidente Petro tendría relación con el narcotráfico, o “porquería” podrían encajar en el ámbito del delito de injuria y calumnia.

“Imputar falsamente un delito a alguien que además no es cualquier persona, es el presidente de la República. Ya lo decía yo, la Corte ha dicho que hay límites, es decir que el hecho de que yo sea Representante y tenga libertad en mis expresiones, ese uso a la libertad de expresión tiene unos límites”, afirmó.

