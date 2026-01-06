El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pedro Pablo Kuczynski dijo que operación de EEUU en Venezuela es “discutida”, pero “trascendental”

En conversación con La W, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, aseguró que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro era, aunque “discutida”, también “trascendental”.

“Han avanzado un montón porque el gobierno de Chávez-Maduro ya tiene 27 años de vida, ya no daba más”, dijo, resaltando que la situación de los venezolanos cada vez era más difícil.

¿Era mejor otra alternativa a la operación militar?

Kuczynski aseguró que “no se hace tortilla sin romper huevos”. Reconoció que había otras formas más “ortodoxas” de sacar a Maduro del poder en Venezuela.

“EE.UU. sí tiene tropas aguerridas para este tipo de operaciones”, destacó.

¿Colombia debe preocuparse por amenazas de Trump?

“Sin duda”, expresó. Por eso, mencionó que el mundo tiene que regresar al orden internacional que se fundó desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que hoy está en problemas.

“Son excepciones al orden internacional que en el fondo son intolerables porque hacen imposibles mantener un sistema coordinado y democrático”, manifestó.

Delcy Rodríguez, en el poder tras captura de Maduro

Aseguró que esa medida de Estados Unidos de dejar a Delcy Rodríguez en el poder es una etapa que irá evolucionando, pues “todo el esfuerzo que ha hecho la oposición para ganar la elección con un margen abrumador se ha tirado a la basura, eso no está bien”.

Aseguró que no tienen opinión personal de Delcy o su hermano, pero recordó que “son los mismos que estaban con Maduro”.

¿Cómo está y cuál es el futuro de Perú?

“En la parte económica estamos bien, no tiene inflación, un déficit fiscal pequeño, crece la economía, no tenemos deuda externa, pero van mal las reglas del juego político”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: