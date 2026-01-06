Petro debe ir con otros líderes latinoamericanos para que lo ayuden a lidiar con Trump: John Bolton

John Bolton, exasesor de seguridad de Estados Unidos entre 2018 y 2019, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a lo que ha sido la noticia más relevante de estos días de inicio de 2026 : la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Lea más: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran no culpables ante un tribunal de Nueva York

“Error de Trump descartar a María Corina Machado”

En su primera intervención, el exfuncionario norteamericano advirtió que es un error por parte de Donald Trump descartar a María Corina Machado y “al resto de la oposición como una posibilidad de gobierno ”.

Así, señaló que lo que hizo Trump fue quitar a Nicolás Maduro, es decir, la cara del régimen, pero “dejó a otras personas que hacían parte de su gobierno”.

“Lo que hizo el presidente Donald Trump es quitarle esa cara pública al régimen, pero el régimen permanece establecido en Venezuela. El problema no es Maduro, sino el régimen”, aseveró.

Y agregó: “Por supuesto que es positivo dividir a ese régimen, dividir al gobierno para que la oposición, así, pueda tener el control de una manera más fácil, pero es un error pensar que habrá un cambio real porque lo que hará ahora Delcy Rodríguez es ganar tiempo, es comprar tiempo. Entonces buscará a los aliados: Rusia, China o Cuba, y lo que está haciendo Trump ahora es darle al régimen precisamente ese tiempo para construir su apoyo”.

“Descartando a la oposición, a Machado en este caso desacreditándola, lo que hace es quitarle esa posibilidad a la oposición de gobernar”, comentó.

Amenazas de Trump hacia Colombia

Por otro lado, John Bolton se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump en donde no descartó una operación militar de EE. UU. en Colombia y tildó al presidente Gustavo Petro de “enfermo”.

Bolton dejó entre ver que a Estados Unidos no le favorece una incursión militar en Colombia porque, según dijo, “va en contra de los intereses nacionales” de ese país.

“Es obvio que al presidente Donald Trump no le gusta el presidente colombiano Gustavo Petro, y esa explicación que da él (Trump) de que es un argumento válido para invadir (el hecho de que) Colombia envía drogas a los Estados Unidos no me no hace sentido. Colombia tiene unas elecciones el próximo año y lo que tendría sentido es esperar a ver qué pasa en estos próximos cinco meses, que la próxima persona que sea electa como mandatario de los colombianos le proponga a Donald Trump hablar y evitar ese uso de la fuerza en el país”, narró.

Más sobre el tema: Petro no descarta volver a tomar las armas para defender soberanía de Colombia por amenazas de Trump

Repuesta de Petro a Trump: “Por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”

Además, se pronunció frente a la respuesta que le dio el presidente a Petro a Trump en donde dijo que si era necesario tomar las armas para defender la soberanía de Colombia, lo haría.

Lea también: El abogado de Maduro afirmó que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza”

“La respuesta apropiada del presidente Petro es la que dio porque Trump respeta a alguien que se mantiene firme frente a su posición. Eso no es garantía de que no vaya a pasar nada con Colombia, pero lo que debe hacer Petro realmente es ir a otros líderes latinoamericanos, como a Milei en Argentina que es muy amigo de Donald Trump, y decirle que lo ayude a lidiar con el presidente de los Estados Unidos para mantenerlo tranquilo hasta que haya otro presidente que pueda manejar las cosas de una manera normal”, comentó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Petro debe ir con otros líderes latinoamericanos para que lo ayuden a lidiar con Trump: John Bolton 21:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: