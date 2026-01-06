Si Petro es culpable, debe ser capturado y llevado ante la justicia de EE.UU.: Jota Pe Hernández

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si Gustavo Petro es culpable, tiene que ser capturado y llevado ante la justicia de EE.UU.: Jota Pe Hernández

El congresista Jota Pe Hernández dialogó con La W y pidió que la administración de Donald Trump investigue la relación entre el presidente Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro.

“Si Gustavo Petro es culpable, por su puesto tiene que ser capturado y llevado ante la justicia norteamericana, uno de mis sueños”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: