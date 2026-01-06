Si Trump quiere industria petrolera de Venezuela, “debe recuperar la democracia”: Ricardo Hausmann

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard, conversó con La W acerca del artículo que escribió en The Economist, ‘La paz y la prosperidad en Venezuela vendrán de la democracia, no del petróleo’.

En primer lugar, reconoció que la salida de Nicolás Maduro del poder es “una gran noticia”, aunque hizo algunas advertencias.

“No hemos sabido hacerlo (sacar a Maduro) y ahora se logró con el poderío militar americano. Nos dejó preocupados la forma en que Donald Trump y Marco Rubio han estado definiendo el plan político que tienen por delante. Deja muchas incertidumbres”, afirmó.

“Las horas de felicidad de ver la salida de Maduro duraron poco”, añadió.

Control del petróleo venezolano por parte de EE.UU.

Donald Trump, presidente de Estado Unidos, afirmó abiertamente que esa estrategia por parte de la administración actual “está muy mal pensada”.

“Ninguna empresa americana invertirá con un gobierno tan ilegítimo como el de Delcy Rodríguez. Estarán en un ámbito legal cuestionable. Por eso digo, si quieres recuperar la industria petrolera en Venezuela, debes recuperar la democracia, convencer a los venezolanos de que debe haber un cambio”, sostuvo.

Subrayó que los venezolanos no estarán a favor de que traten distinto a las empresas americanas con respecto a las francesas y las de otro lado.

Además, sumó a esa situación que tras la operación contra Nicolás Maduro, en Venezuela “hay puro chavismo en el poder, no hay participación de la oposición, se les ha excluido y eso va en contra de la gobernabilidad del país”.

Rueda de prensa de Trump: no ha usado la palabra democracia

“Venezuela no se volverá un país rico si se margina a los mismos venezolanos del proceso”, dijo. Asimismo, señaló que Donald Trump se dará cuenta que “no puede gobernar Venezuela sin los venezolanos”.

Hausmann señaló que tras la operación militar de EE.UU., nadie se imaginó un escenario “tan poco democrático y tan despreciativo de la sociedad venezolana”.

Caso María Corina Machado , ¿por qué fue excluida?

Donald Trump aseguró que la líder opositora María Corina Machado es una persona que no cuenta con el respaldo necesario para gobernar Venezuela.

“Venezuela no está fracturada políticamente. Si haces unas elecciones, gana caminando María Corina Machado. Venezuela es un país ocupado por una mafia criminal”, concluyó.

