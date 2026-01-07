El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Acierto de Falcao y de Millonarios: Tomás Roncero, periodista español ante el regreso de ‘El Tigre’

El reconocido periodista español Tomás Roncero, subdirector del Diario AS, conversó con La W acerca del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios para afrontar una nueva temporada en la Liga BetPlay.

“Siempre le he seguido la pista. Creo que se tenía que ir por la puerta grande y ahora tendrá la oportunidad. Hay mucho ‘falcaomaniaco’ más allá de Colombia”, expresó.

Manifestó que el lugar perfecto para ‘El Tigre’ es Millonarios, incluso más que River Plate, pues la situación que afronta el club argentino no es la mejor.

“Lo que sea estirar la leyenda, me encanta”, dijo.

Asimismo, recordó que los ‘embajadores’ tendrán una nueva oportunidad para ser campeones, de la mano de Falcao García. Incluso, no ‘cierra la puerta’ a que el delantero pueda ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia en caso de destacar en el torneo nacional y demuestre un buen nivel.

A propósito de algunos cuestionamientos por la edad de Falcao, Roncero mencionó que “la fecha de caducidad la marca la actitud deportiva, no el carnet de identidad”. Además, mencionó que viene bien para el atacante que en la liga colombiana no se juegue cada tres días como en Europa.

“El jugador que tiene un talento natural y que vive para el deporte puede hacer de su vida personal lo que quiera”, señaló.

“Falcao es un ícono mundial y eso no se puede discutir”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: