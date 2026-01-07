Cadavid dice que marchas del Gobierno son para “respaldar a Maduro”; responden desde el Pacto

A propósito de las movilizaciones convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para este miércoles en medio de la tensión diplomática entre Colombia y los Estados Unidos, pasaron por los micrófonos de La W el representante a la Cámara Hernán Cadavid, candidato al Senado por el Centro Democrático, y la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico.

Desde la oposición, el representante Hernán Cadavid cuestionó las motivaciones del Gobierno para convocar a manifestaciones. Incluso, aseguró que la verdadera razón de las marchas es respaldar a Nicolás Maduro tras su captura por parte del gobierno de los Estados Unidos.

“Aquí ha quedado develado que la motivación real es el apoyo a Maduro, el vínculo con esa dictadura que fueron incapaces de rechazar explícitamente cuando torturaron, se robaron las elecciones, y se cometían esas graves violaciones de derechos humanos”, dijo Cadavid.

Y agregó: “Hoy será un día más de marchas y concentraciones donde probablemente volvamos a ver la agitación de la bandera de guerra muerta en cabeza de Petro, la misma que luce Diosdado Cabello en sus manifestaciones en Venezuela”.

Ahora, desde el oficialismo, la senadora Esmeralda Hernández respondió que hay una preocupación legítima sobre el intervencionismo de Estados Unidos: “La invitación a marchar hoy es para que le quede absolutamente claro al gobierno de los Estados Unidos que Colombia no acepta, no permite y no legitima ni siquiera una insinuación de una intervención militar en nuestro país”.

Igualmente dijo: “Aquí tenemos una democracia (…) nuestro presidente fue elegido democrática y legítimamente y no aceptamos una injerencia internacional”.

Frente a los señalamientos sobre que el Gobierno estaría respaldando al régimen de Nicolás Maduro, Hernández lo negó: “El presidente Gustavo Petro no aceptó, no reconoció la elección de Nicolás Maduro, y particularmente varios congresistas del Pacto Histórico, incluyéndome yo, no hemos reconocido que el régimen de Nicolás Maduro lo rechazamos”.