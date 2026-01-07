La W RadioLa W Radio

Actualidad

MinJusticia asegura que no tienen conocimiento de proceso judicial alguno contra Petro en EE.UU.

14:11

Andrés Idárraga, Donald Trump y Gustavo Petro (Fotos vía Getty Images)

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo:

