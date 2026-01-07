Petro sale a las calles tras choque con Trump: Wilson Arias y Enrique Gómez debaten en La W
Petro sale a las calles tras choque con Trump: Wilson Arias y Enrique Gómez debaten en La W
12:10
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Wilson Arias y Enrique Gómez
Wilson Arias, senador del Pacto Histórico y candidato al Senado, y Enrique Gómez Hurtado, candidato al Senado por su Movimiento Salvación Nacional, hablaron en los micrófonos de La W sobre la movilización en apoyo de Gustavo Petro este 7 de enero.
Noticia en desarrollo..
Escuche la entrevista completa aquí:
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles