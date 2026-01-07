¿Qué cambia en la renovación de El Campín con la llegada de Corficolombiana?

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y al lado el logo de Corficolombiana (Foto: Getty Images y rrss de Corficolombiana)

Corficolombiana suscribió un acuerdo para tener el 51% de las acciones de Sencia, que es la empresa que renovará el estadio El Campín. Es decir, ahora esta empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo será la encargada de construir este importante proyecto de infraestructura.

Llegará con todo el músculo financiero necesario para esta obra que espera estar lista en 2027 y requiere $ 2,4 billones.

Ante ello, Alejandro Sánchez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, afirmó que esta compañía es “una inversionista de largo plazo, nosotros hacemos proyectos que cubren varias décadas, este es un ejemplo, es un proyecto de 30 años, así son nuestras obras de de infraestructura, y pues siempre le apostamos es a lo que viene y al futuro, y este es un buen ejemplo de lo que es un proyecto que será icónico tanto para Bogotá como para el país”.

El directivo agregó que con esto van a garantizar que ese proyecto tan importante “se ejecute de la mejor forma. Eso quiere decir que el fútbol se siga desarrollando, eso es el ADN de El Campín, pero que adicionalmente se puedan desarrollar conciertos, actividades lúdicas, hoteles, toda una actividad comercial, un auditorio fabuloso para la Filarmónica y eso es en realidad en lo que va a afectar a toda la ciudad”.

Además, en el proyecto nuevo se va a contemplar un incremento importante de parqueaderos, “vamos a tener cerca de 3.000 parqueaderos, lo cual va a mejorar bastante la oferta de sitios para parquear y para movilizarse dentro de la zona, y eso por supuesto hace parte de los diseños que ya están contemplados”.

Además, el estadio tendrá capacidad para 50.000 personas.

Sánchez aseveró que están en la fase de preconstrucción, donde se terminan de afinar diseños, se hacen permisos y todas las actividades que permiten que una vez empiecen las obras sigan derecho y no se paren.

“Dentro de los próximos meses debe empezar ya la fase de construcción lo primero que se va a empezar a hacer es el nuevo estadio y ese es uno de los cambios importantes: ya no se va a demoler y remodelar el estadio actual sino es un estadio nuevo completamente y eso va a empezar en los próximos meses ese se debe terminar a finales del 2027 y se sigue posteriormente con las otras unidades deportivas, comerciales que serán el resto del complejo el tiempo total de construcción está entre cuatro y cinco años”, aseveró el directivo.

¿Cómo evitarán los trancones cuando empiece la construcción?

El vicepresidente aseguró que hay un plan de manejo de tráfico y eso hace parte precisamente del trabajo conjunto que están haciendo con el Distrito para garantizar que la obra funcione de la mejor forma.

“La obra se realiza dentro de todo el predio cerrado del Campín, lo cual hace que las interferencias con la ciudad sean inferiores frente a otro tipo de construcciones, y lo que esperamos es que la construcción se realice obviamente con los mejores estándares y que las afectaciones sean mínimas tanto para los vecinos como para el resto de la ciudad”, afirmó.