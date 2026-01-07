El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tomás Restrepo, el manizalita de 17 años que ganó el Junior Orange Bowl de Golf en Estados Unidos

Tomás Restrepo se quedó con el título del Junior Orange Bowl de golf en Estados Unidos, importante torneo dentro del calendario internacional en el que han hecho historia varios de los mejores golfistas del mundo, entre ellos Tiger Woods, Sergio García y Camilo Villegas, último colombiano en conseguir el título.

Restrepo tiene 17 años y ya acumula varias victorias, varias de ellas obtenidas en el 2025, como lo fue el torneo del Tour Elite y el título del Campeonato Mundial Juvenil disputado en Japón.

“Mi papá me llevó a jugar golf a los 3 años por primera vez. Antes me gustaba más el fútbol, pero a los 8 empecé a competir y a los 13 me decidí por el golf. Me encantó, es un deporte en el que luchas contra ti mismo, algo que me motivó mucho”, dijo Tomás a W Radio.

El campeón mundial juvenil es fiel seguidor de Camilo Villegas, quien en su momento obtuvo algunos de los títulos que al día de hoy ya tiene Restrepo en su lista de competencias ganadas.

“Es un honor para mi poder marcar el nombre en un trofeo al lado de él [Camilo], es el ídolo para muchos colombianos sobre todo para nosotros los juniors que estamos creciendo. Todavía me falta muchas cosas, pero ojalá algún día poder repetir sus pasos y por qué no, superarlos”, expresó.

Se debe destacar que en el Junior Orange Bowl también se hicieron presentes los colombianos Samuel González, Emilio Vélez y Cristina Álvarez, quienes completaron la representación del país.

Entre las figuras internacionales que compitieron con Tomás se destacaron los nombres de Charlie Woods, hijo de Tiger Woods y también el de Cameron Kuchar, hijo del también estadounidense Matt Kuchar.

La próxima competencia del colombiano Restrepo será el Latin America Amateur Championship (LAAC), disputa que se llevará a cabo en el Lima Golf Club de la capital peruana.