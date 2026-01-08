Armando Benedetti reveló detalles de la llamada telefónica entre Trump y Petro

El miércoles, 07 de enero, el presidente Gustavo Petro sostuvo una conversación telefónica de alrededor de cuarenta minutos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones diplomáticas.

Al respecto, Armando Benedetti, reveló detalles de esta charla y de lo que vendría en la próxima reunión de ambos mandatarios en la Casa Blanca.

En un principio explicó que esta llamada fue un mensaje de “hacer las paces”. “Había una tensión muy alta dentro del país, después del sábado a la madrugada, que secuestran a Maduro, que se lo llevan, yo creo que todos quedamos en shock, y creo que en el imaginario de todo el mundo, empezando por la oposición, querían que pasara algo parecido y todo el mundo ya hacia cábalas o historias de cómo entrarían y por dónde entrarían, y le confieso que hasta a mí se me pasó por la cabeza”.

Y aunque afirmó que nunca se hizo un plan de que había que escapar o algo, afirmó que eran conscientes de tener que asumir la locura en la que estaba el país. Siendo así, reveló que la mayoría de personas, después de la conversación entre Trump y Petro, soltaban un poco la tensión por lo que había advertido Petro.

No obstante, enfatizó que “si hay algo que ha tenido el presidente Trump es que lo que él dice que va a hacer lo hace, la gente cree que es un roncón, que exagera que quita, que pone y lo que él ha demostrado es que no es así”.

Además de haber hablado con Trump, Petro tuvo la oportunidad de hablar con Delcy Rodríguez, presidenta en funciones de Venezuela, lo que para muchos tendría una conexión de Colombia en la puesta en marcha de la transición en Venezuela.

“Espero no hacer ninguna infidencia, pero el presidente Pedro le ofreció al presidente Trump mediar en la situación que está actualmente. La paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia”, reveló.

Asimismo, contó que hay muchas cosas que la gente no sabe, como por ejemplo que “el presidente Petro siempre fue muy amigo de Chávez, y cuando muere Chávez, a él lo en ese sepelio y ese último adiós no lo dejan entrar y él nunca más vuelve a tener una relación de verdad sino hasta cuando es presidente con Maduro”.

Y agregó: “Yo creo que verá como una persona seria a Delcy. Yo la conozco cuando voy a Venezuela y ella era la que hacía mover Venezuela, era la persona que operativizaba a Venezuela y la que conoce como nadie. Es la única persona capaz de ser el motor real, yo no hablaba con ningún ministro sino hablaba con ella y con ella usted llegaba a los acuerdos”.

Además, el ministro del Interior, reveló que alguien de la Embajada de Estados Unidos se dirigió a la Casa de Nariño para hacer la llamada entre ambos presidentes.

“Llevaban un aparato especial, me imagino que por seguridad. Desde las 3 de la tarde, más o menos, se presentaron en Palacio. A las 4 hicieron la llamada de prueba y a las 5 ya estaban en movimiento para que se comunicaran con el presidente Petro, lo cual fue una reunión muy buena no solamente por todo lo que hemos hablado, sino porque el presidente Petro fue íntegro, coherente, le hablaba con mucho respeto al presidente Petro y el presidente Trump también lo hacía así”.

Con el presidente Petro, según contó Benedetti, en medio de la llamada estaban el jefe de despacho, estaba la secretaria general, estaba un asesor internacional y el secretario jurídico.

La conversación telefónica fue traducida por una traductora de Estados Unidos. “Yo no alcanzaba a escuchar todo porque el speaker se dañó, entonces había que poner el teléfono. Por lo que iba entendiendo y escuchando, y hasta por la misma cara del presidente Petro, todo estaba saliendo bien. Pero lo más importante era que el presidente estaba poniendo los puntos en todo lo que estaba diciendo”.

Del mismo modo, reiteró que el tono de los dos era muy bueno desde el saludo, muy receptivo. “Yo le puedo confesar que yo estaba muy preocupado, yo parecía una especie de tigre recién enjaulado, porque yo temía que eso podía salir mal, una grosería o una alzada de alguno de los dos, podía terminar mal. Pero desde el segundo cero todo empezó a fluir y a estar bien. Desde ese momento se empezó a sentir una tranquilidad en la llamada y a veces el presidente Petro se reía”.

De hecho contó que si no hubiese sido así, el discurso del presidente Petro hubiera sido bastante fuerte.

“El discurso iba a hacer bastante fuerte, respiré cuando se concretó la llamada que fue como a las 12:30 - 1 de la tarde”, dijo.

Finalmente, garantizó que el presidente Petro irá a la Casa Blanca a reunirse con Donald Trump, pese a sus miedos.

“Es verdad que el presidente puede tener temores, pero no tiene tantos como la gente cree, igual eso no lo hace impulsivo. Pase lo que pase, usted nunca lo verá alterado o gritando, él siempre se mantiene sereno o tranquilo. Esos temores de que lo quieren matar son verdad, existen, pero le puedo asegurar que nada de eso lo puede alterar para responder, él va”, puntualizó.

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al rechazo del presidente Petro hacia los medios de comunicación asegurando que no se ha tenido un respeto hacia el mandatario.

“Duran a veces hasta 25-30 minutos donde todos van contra el presidente, y a veces, si hay alguien de contraste, son 10 contra 1, diez que atacan, y uno solo que defiende. Entonces, yo lo que he visto es que le dan duro al Gobierno, y eso es constante. Yo creo que nunca antes le habían faltado el respeto a un presidente como se le ha faltado a Petro”.

Escuche la entrevista aquí:

