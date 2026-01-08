Así va la investigación por el linchamiento de un hombre que arrolló a motociclistas en Bogotá

Bogotá

El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de apoyo especializado de la Policía Metropolitana, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las tres personas que hoy están señaladas del linchamiento y el homicidio de Mauricio Cendales.

Cabe recordar que Cendales se movilizaba en una camioneta con la que arrolló a varios motociclistas y, posteriormente, fue acorralado y agredido físicamente en repetidas ocasiones por la gente que no quería dejarlo ir.

“Hoy presentamos a la opinión pública este cartel que contiene tres rostros de personas involucradas de manera directa en el homicidio del señor Mauricio Cendales”, dijo.

Asimismo, comentó que siguen analizando los videos de material probatorio, que son más de 40 horas, donde se ha podido establecer que “estas personas participaron de manera directa en el linchamiento y en la actuación en su integridad física contra el señor Mauricio Cendales”.

Además, reveló que estos sujetos usaron elementos contundentes como palos, piedras. “Recordemos que en ese lugar habían unos vehículos, como unos pequeños containers, que se dedicaban a la venta de alimentos y las llantas eran sostenidas con ladrillos, entonces utilizaron hasta ladrillos, piedra, palos, todos los elementos que encontraron pues el lugar para acabar con el vehículo, lesionar a esta persona y que finalmente fallece en la clínica de Occidente”.

Finalmente reveló que en el año 2025 se presentaron 372 casos de homicidio en la Ciudad de Bogotá a causa de hechos de intolerancia social en riñas, en vía pública y casos de intolerancia, “eso era un aproximado de un 31.8% del total de homicidios del año pasado”.

“Ya este año, lo que llevamos los 7, 8 días del mes de enero, llevamos 6 casos de homicidio por riña intolerancia, lo que significa un 46% en comparación del año anterior”, concluyó.