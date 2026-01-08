Carlos Carrillo denuncia a directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por presunto acoso laboral

Mientras se reconcilian los presidentes de Colombia y Estados Unidos, en Colombia siguen los problemas de convivencia en el Alto Gobierno. Fuentes le confirman a La W que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, denunció a su compañera de gabinete Angie Rodríguez, quien es directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, por presunto acoso laboral.

Según la carta enviada a la defensora del Pueblo, Iris Marín, Carrillo considera que está siendo víctima de expresiones “injuriosas” que podrían afectar su buen nombre.

“En mi actual condición de director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), he venido siendo receptor de expresiones verbales injuriosas y ultrajantes por parte de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y gerente encargada del Fondo Adaptación (FA)”, precisa el documento.

Asimismo, Carrillo señala que ese supuesto acoso laboral “se ha materializado con la formulación que la directora del DAPRE ha realizado en diversos medios masivos de comunicación públicos y privados de imputaciones delictivas” en su contra, “relacionadas con presuntos actos de baja ejecución, manejos contractuales cuestionables, riesgos de corrupción y pérdida de recursos públicos” durante su gestión como gerente encargado del Fondo Adaptación.

El director también afirma que “las declaraciones de la directora se encuadran en las modalidades de maltrato y persecución laborales” las cuales, en su criterio y teniendo en cuenta la posición de superioridad institucional, “son expresiones verbales que afectan su dignidad y buen nombre como trabajador buscando”, según él, que renuncie a su actual empleo.

Una pelea que no es nueva

La historia de enfrentamientos entre los dos funcionarios del Gobierno viene de tiempo atrás.

El episodio más álgido ocurrió en diciembre de 2025, cuando Rodríguez hizo declaraciones públicas cuestionando la gestión de Carrillo. Según la funcionaria, considerada del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, varios proyectos estructurados y contratados durante esa administración registraban 0% de ejecución y presentaban riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas.

Carrillo ha defendido su gestión señalando que detrás de las denuncias habría motivaciones políticas, así como un interés de sacarlo del camino.