Embajador García-Peña confirmó que Petro no tiene ningún requerimiento judicial en EEUU: “no existe”

Este jueves, 8 de enero, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, quien se refirió a la coyuntura diplomática entre ambos países por cuenta de unas declaraciones del presidente Trump en donde dijo que le “sonaba bien” una operación militar en la Nación.

Sobre el tema, una de las coyunturas pasó por si el presidente Gustavo Petro tendría algún requerimiento judicial en Estados Unidos, que sería, en un caso hipotético, una presunta justificación para que aconteciera una situación como la de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el embajador García-Peña fue muy enfático resaltando que el presidente colombiano no tiene ningún requerimiento en alguna corte norteamericana.

¿Qué dijo el embajador?

“ No tiene ninguna, le puedo afirmar ”, dijo.

Y agregó: “Que sigan buscando que no lo van a lograr encontrar porque no existe, no existe, no existe”.

