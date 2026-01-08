Llamada Petro-Trump destapó choque entre Pinzón y Murillo: se señalan por crisis con EE.UU.

El presidente Gustavo Petro sostuvo este miércoles, 8 de enero, una conversación telefónica de alrededor de una hora con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención en Venezuela.

El mundo político ha destacado esa comunicación telefónica que, por supuesto, desescaló la tensión. No obstante, es incierto si esa llamada podrá resolver la crisis de fondo y, en especial, para que se mantenga la comunicación directa en la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de La W los precandidatos presidenciales y exembajadores de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, quien tiene el aval del Partido Oxigeno e ingresó ayer a la gran consulta de derecha del 8 de marzo, y Luis Gilberto Murillo, quien avaló su candidatura por firmas. Ambos tuvieron un duro choque y de hecho se señalaron mutuamente por la crisis.

Si bien se restablecieron los canales diplomáticos, Pinzón responsabilizó directamente al gobierno Petro del deterioro de las relaciones. De hecho, dijo “Hace cuatro meses no recibieron al gobierno de Colombia y me tocó ir a mí personal hablar con el gobierno de Estados Unidos para que no nos pusieran aranceles. Me tocó a mí, no al gobierno”.

Y agregó: “Muy triste que Colombia termine ahora, no de rodillas, pero sí sin haber hecho un plan de gobierno y un ejercicio de cooperación con los Estados Unidos, sino llegando a última hora con dificultades y humillación”.

Al tiempo, Pinzón se defendió, luego de que Murillo lo hubiera señalado de ser uno de los generadores de la crisis, presicmante, por haber ido a los Estados Unidos a hacer oposición al gobierno del presidente Petro: “Nunca en la vida he pedido ninguna intervención militar”, dijo.

Murillo señaló directamente a Pinzón de haber tomado “unas posiciones extremas que ha abandonado su característica diplomática del pasado. Esas declaraciones que fue a dar a Estado Unidos fueron una bomba (...) Hubo candidatos que hablaron hasta de invasión a Colombia. Eso es absolutamente irresponsable y no se puede permitir”.

Le puede interesar: Presidentes Petro y Trump hablaron telefónicamente en medio de tensión diplomática: esto se sabe

Y manifestó su inconformidad, pues dijo que “los problemas no se solucionan incendiando el país, ni diciendo que al presidente hay que llevárselo a otro país para juzgarlo (...) No se puede jugar con la relación con Estados Unidos por sacar votos en una campaña electoral”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Llamada Petro-Trump destapó choque entre Pinzón y Murillo: se señalan por crisis con EE.UU. 29:47 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: