Gustavo Petro, Iván Cepeda y Donald Trump. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Photo by Matt McClain/The Washington Post via Getty Images)

Me complace el diálogo, pero aquí se juzga por los hechos: Iván Cepeda por llamada Trump-Petro

Desde España, La W conversó con el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien se mostró complacido por la llamada telefónica entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, en la que hablaron de diferentes temas.

Ante esa comunicación entre los mandatarios, que se dio en medio de tensiones por las declaraciones y señalamientos de ambos presidentes, Cepeda aseguró: “Estamos ante circunstancias preocupantes y que ponen en peligro la estabilidad, la paz y la soberanía del Estado colombiano. Me complace que haya habido diálogo entre Petro y Trump, siempre son bienvenidos, pero aquí se juzga por los hechos y los que vemos son de intervención, agresión y control contra países que no acaten los lineamientos estratégicos e intereses de EE.UU.”.

Mencionó también que “existen fuerzas en Colombia que están interesadas en propiciar una intervención” en el país.

Posición de Iván Cepeda ante el ataque de EE.UU. en Venezuela

“Me he pronunciado de una manera clara sobre hechos que están ahí, que se pueden constatar. De una parte, la estrategia de seguridad nacional promulgada en noviembre de 2025 por el presidente Trump”, dijo.

Expresó que esa estrategia de Estados Unidos es la “reedición” de la vieja Doctrina Monroe, pero con un nuevo corolario, el de Trump.

“Se dice claramente que Estados Unidos hará del Hemisferio Occidental una especie un espacio vital para sus intereses estratégicos y que podrá, en cualquier momento, intervenir militarmente en cualquier país en donde considere se están violando sus intereses”, sostuvo.

Finalmente, el precandidato Cepeda aseguró que pronto estará en entrevista con La W.

Escuche la entrevista con Iván Cepeda aquí: