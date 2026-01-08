Parques Nacionales explica cobro de seguro obligatorio para ingreso a Barú

Carlos Vidal, director territorial de Parques Nacionales Naturales, pasó por los micrófonos de W y habló sobre el seguro obligatorio que tendrán que pagar propios y turistas para el ingreso a las playas que hacen parte del Parque Corales del Rosario.

“La medida no es exclusiva para un área protegida, en este caso Corales del Rosario y los atractivos que tenemos allá. Playa Blanca es uno de esos atractivos del área protegida. Este es un proceso que Parques Nacionales viene trabajando desde el año 2018 con una primera resolución, la 092, donde nos permitió avanzar en otras áreas protegidas del sistema. Por ejemplo, en el Tayrona se cobra ese seguro; el Parque Nevado en el Cocuy”.

La medida ha generado polémica y molestia entre la ciudadanía, luego de conocerse un video en redes sociales donde un ciudadano muestra el momento en el que le están haciendo el cobro sin que haya habido una socialización previa.

Ante lo anterior, el funcionario explicó que se ha venido trabajando desde finales del año pasado, con los consejos comunitarios y otros actores; sin embargo, continúa la sensibilización.

“Quizás no se ha podido llegar a todo ese volumen y esa masa de visitantes que llegan, pero se ha hecho un esfuerzo desde finales del año pasado. No paramos en el área protegida; en este momento tenemos a la jefa del área protegida generando mayor sensibilización y efectivamente el cobro está en una fase de aprestamiento con la aseguradora que tenemos ahora mismo avalada: Positiva y Magenta como aliados. Estamos haciendo esa fase de aprestamiento y nosotros esperamos que en firme, finalizando el mes de febrero, podamos hacer unos controles más efectivos de la obligatoriedad de este seguro”.

Finalmente, aseguró que en lo que va corrido de este año, la medida ha permitido atender 26 accidentes que se han registrado en dichas zonas.