Precandidatos que están ganando en el terreno digital, según algoritmo presidencial de Toro Digital

Estefanía De La Ossa Rojas, directora de Toro Digital, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles del análisis que realizó esta agencia sobre el crecimiento de seguidores que tuvieron los candidatos en redes sociales.

Algoritmo presidencial de Toro Digital

“Nosotros analizamos según los datos que nos dan en digital”, dijo, detallando que “esto también muestra que el entorno digital hoy marca carrera presidencial 2025, es decir, que las redes sociales también definen el pulso político del país”.

Siendo así, detalló que lo que están mostrando para la edición número 11 del algoritmo presidencial, es quiénes están ganando y quiénes están perdiendo en el terreno y en el ecosistema digital con corte al 1 de enero de 2026.

El análisis realizado a 26 precandidatos a la Presidencia, deja ver el crecimiento real de redes sociales, el contenido que se vuelve viral y la inversión en pauta en plataformas de Meta de cada uno de ellos.

“Este informe es clave para entender el tablero político de las próximas elecciones 2026″, afirmó.

Según explicó, se analizaron las cuatro primeras redes sociales que se manejan en el país, como: Facebook, Instagram, X y TikTok.

“Cada plataforma tiene su enfoque y su estilo, y según el ranking ellos van subiendo porque muestran un contenido estratégico para sus seguidores, muestran un contenido llamativo para cada red social, pero en este tema de los seguidores no podemos inferir nosotros porque es un tema que están pagando o están invirtiendo. Están haciendo una estrategia digital que los muestra”, detalló.

Perfil más viral en Facebook

Se toma por número de interacciones, igual a las reacciones más comentarios y más compartidos:

Abelardo De La Espriella Vicky Dávila Paloma Valencia Santiago Cotero Camilo Romero

Perfil más viral en Instagram

Juan Daniel Oviedo Paloma Valencia Abelardo de la Espriella Roy Barrera Vicky Dávila

Palabras más virales que se realizan en torno a la conversación de precandidatos

Dignidad Salario Candidatos Economía Seguridad

Sin embargo, aclaró que “el seguidor no da voto, pero sí marca una diferenciación en el entorno o en el ecosistema digital”, dijo, agregando que “hoy en día pasamos directamente todo el día en el celular, entonces eso también infiere mucho en el comportamiento de la gente, pero no en el voto”.

Otro factor que juega un papel fundamental es el algoritmo

“El algoritmo también juega un papel fundamental en todo esto. Por ejemplo, X está clarísimo que a nivel mundial, no solo en Colombia, favorece o empieza a presentar más interacciones de cuentas que tienen una tendencia ideológica”, explicó.