¿Qué pasa con las minas de esmeraldas en Colombia? Denuncian violentos atracos e intentos de robo

¿Qué está pasando con las minas de esmeraldas en Colombia? Denuncian violentos atracos e intentos de robo

Preocupante es el panorama para el sector minero en Colombia. El pasado 12 de diciembre se presentó un asalto, cometido por un comando armado, en una mina de esmeraldas ubicada en Maripí (Boyacá).

Este grupo de criminales fue conformado por 37 personas, quienes mantuvieron secuestrados a 71 trabajadores durante 11 horas, sometiéndolos a complejas condiciones.

Destruyeron 950 de 970 cámaras, fibra óptica, equipos de comunicación, túneles, entre otros artefactos. Hasta el momento solo hay 8 capturados, juzgados únicamente por hurto calificado y porte ilegal de armas.

No es el único caso

La Compañía Muzo Colombia, dueña de la mina ‘Pablo Sánchez’, ubicada también en Boyacá, más específicamente en Quípama, también denunció recientemente que un grupo de personas ha estado intentando ingresar de manera irregular mediante el uso de explosivos y taladros hidráulicos para hurtar esmeraldas.

En conversación con W Radio, Camilo Acero, vicepresidente de asuntos corporativos de compañías Muzo Colombia, aseguró que desde inicios del 2025 han estado alertando a las autoridades sobre la situación.

“Se sienten los explosivos y los taladros hidráulicos del túnel que cavaron los mineros ilegales para llegar a nuestra mina. A ellos los detuvo en el último mes la presencia del GOES de la policía”.

Asimismo, Acero aseguró que han hecho el llamado la policía, al Ministerio de Defensa, han solicitado la presencia de UNIMIL (Unidad Nacional contra la Minería Ilegal), pero no han recibido respuestas eficientes.

“No hemos recibido pronunciamiento por parte del Gobierno […] comenzamos con 20 túneles ilegales en nuestros títulos y hoy en día tenemos 250. Hemos venido advirtiendo de este fenómeno, de las dinámicas que genera, todos estos túneles requieren una inversión alta”, explicó.

Añadió que no hay claridad sobre las personas que están financiando dichos cortes y que tampoco, en el caso de la mina Quípama de Muzo Colombia, no ha habido respuesta por parte de la justicia ni capturados.