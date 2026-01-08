Trump no fue a Venezuela a liberar a su gente, sino a liberar su petróleo: Thomas Friedman
El autor, reportero y columnista de renombre internacional con tres premios Pulitzer, Thomas Friedman, dijo en La W que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela no se trató solamente de petróleo, aunque este componente sí fue el tema principal.
Thomas Friedman. Foto: Getty Images.
Thomas Friedman es un reconocido autor, reportero y columnista de renombre internacional con tres premios Pulitzer. En The New York Times ha realizado una serie de columnas que se enmarcan en toda la coyuntura que ha acontecido entre Venezuela y Estados Unidos tras la operación miliar norteamericana que derivó en la captura de Nicolás Maduro.
Por esta razón, el mismo Friedman habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, quien ofreció su análisis del tema.
En su primera intervención, Thomas Friedman explicó lo que, para él, es la estrategia que está manejando Estados Unidos sobre Venezuela.
“Hay dos propósitos que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno, acabar con el flujo de drogas que llegan al país desde Venezuela, removiendo al presidente Nicolás Maduro. Y el segundo propósito es reanudar el flujo de petróleo”, comentó.
Y así, subrayó: “Son dos cosas en uno. El presidente Donald Trump llegó a Venezuela no para liberar a su gente, sino a liberar su petróleo”.
Además, explicó que todo lo relacionado con lo que aconteció este fin de semana en Venezuela no se trata “solo petróleo, pero sí creo que es principalmente por el petróleo”.
Restablecer la democracia
Friedman aseguró: “Creo que al presidente Trump, a pesar de que le interesa solo el petróleo, debe trabajar por la democracia en Venezuela, para reinstaurar la democracia en Venezuela, porque ninguna compañía petrolera grande de los Estados Unidos va a invertir miles de millones de dólares, que es lo que cuesta para revivir esa industria dentro de ese país”.
“No creo que veamos a esas petroleras estadounidenses llegando a Venezuela porque necesitan, antes, leyes petroleras, leyes que garanticen el orden en ese país, la estabilidad y la seguridad”, contó.
Trump y el Nobel de Paz
Finalmente, habló sobre el Nobel de Paz que estaría buscando Trump.
“Él quiere ganar el Nobel de Paz, entonces él no necesita una crisis internacional todo el tiempo, pero sí a veces para distraer a los estadounidenses de cosas que, a lo mejor, no le salen bien (por ejemplo, según mencionó, todo el caso Epstein), pero hay que tener en mente que él quiere realmente ese Nobel de Paz”, dijo.
