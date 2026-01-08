El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Trump no fue a Venezuela a liberar a su gente, sino a liberar su petróleo: Thomas Friedman

Thomas Friedman es un reconocido autor, reportero y columnista de renombre internacional con tres premios Pulitzer. En The New York Times ha realizado una serie de columnas que se enmarcan en toda la coyuntura que ha acontecido entre Venezuela y Estados Unidos tras la operación miliar norteamericana que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Por esta razón, el mismo Friedman habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, quien ofreció su análisis del tema.

Lea más: Trump y J.D. Vance confunden hacer matoneo y ser groseros con ser fuertes: Thomas Friedman

En su primera intervención, Thomas Friedman explicó lo que, para él, es la estrategia que está manejando Estados Unidos sobre Venezuela.

“Hay dos propósitos que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno, acabar con el flujo de drogas que llegan al país desde Venezuela, removiendo al presidente Nicolás Maduro. Y el segundo propósito es reanudar el flujo de petróleo”, comentó.

Y así, subrayó: “Son dos cosas en uno. El presidente Donald Trump llegó a Venezuela no para liberar a su gente, sino a liberar su petróleo”.

Además, explicó que todo lo relacionado con lo que aconteció este fin de semana en Venezuela no se trata “solo petróleo, pero sí creo que es principalmente por el petróleo”.

Restablecer la democracia

Friedman aseguró: “Creo que al presidente Trump, a pesar de que le interesa solo el petróleo, debe trabajar por la democracia en Venezuela, para reinstaurar la democracia en Venezuela, porque ninguna compañía petrolera grande de los Estados Unidos va a invertir miles de millones de dólares, que es lo que cuesta para revivir esa industria dentro de ese país”.

“No creo que veamos a esas petroleras estadounidenses llegando a Venezuela porque necesitan, antes, leyes petroleras, leyes que garanticen el orden en ese país, la estabilidad y la seguridad”, contó.

Trump y el Nobel de Paz

Finalmente, habló sobre el Nobel de Paz que estaría buscando Trump.

Lea también: Realmente fue Trump quien invitó a Petro a visitarlo en la Casa Blanca: embajador Daniel García-Peña

“Él quiere ganar el Nobel de Paz, entonces él no necesita una crisis internacional todo el tiempo, pero sí a veces para distraer a los estadounidenses de cosas que, a lo mejor, no le salen bien (por ejemplo, según mencionó, todo el caso Epstein), pero hay que tener en mente que él quiere realmente ese Nobel de Paz”, dijo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Trump no fue a Venezuela a liberar a su gente, sino a liberar su petróleo: Thomas Friedman 25:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: