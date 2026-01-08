“Una oportunidad de oro para tener un candidato de unión”: Juan Carlos Pinzón sobre gran consulta

El exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien cuenta con el aval del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se unió oficialmente a la Gran Consulta por Colombia.

Apropósito, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que “el pueblo colombiano demanda unión. La gente le dice a uno en las tiendas, en los municipios y en los barrios, que por favor haya unión”.

Según Pinzón, esa unión es a través de la gran consulta popular; “en este caso, tiene un grupo de colombianos extraordinarios, hay gente con muchos puntos de vista, pero de gran experiencia, gente que ha servido con eficacia, que ha producido resultados (...) gente que realmente ha contribuido, que tiene prestigio internacional, y puntos de vista para lograr la unión”.

Y fue bastante optimista frente a lo que ocurra en las próximas elecciones: “Esta gran consulta le va a dar a Colombia el próximo presidente (...) Necesitamos que millones de colombianos voten por esta consulta. Esta es una oportunidad de oro para que el país tenga un candidato de unión, que genere cambio”.

Finalmente se comprometió a respaldar a quien resulte ganador de ese proceso: “Si yo gano, espero que me apoyen todos; si no gano, apoyaré a quien gane esta consulta”.

Es de recordar que la última en ingresar a la consulta había sido la senadora Paloma Valencia, pero hay otros nombres en el sonajero, que podrían sumarse eventualmente, como los precandidatos Enrique Peñalosa y Daniel Palacios.

Con la llegada de Pinzón, por el momento, la Gran Consulta por Colombia quedaría conformada por ocho precandidatos, que aparecerían en el tarjetón el próximo 8 de marzo, entre los que estarán también Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria.