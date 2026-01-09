Debate: Oposición dice que Mordisco convoca cumbre guerrillera porque Trump “los tiene acorralados”

Alias ‘Iván Mordisco’ convocó a una cumbre con distintos grupos armados al margen de la ley para avanzar en la conformación de un denominado “bloque insurgente” de alcance regional. Las organizaciones convocadas son al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

La cumbre surge en medio de la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que, según el pronunciamiento insurgente, derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Aseguran que la acción estadounidense constituye una agresión directa contra la soberanía regional.

Al respecto, los representantes Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Oscar Villamizar, del Centro Democrático, pasaron por los micrófonos de La W. El congresista petrista aseguró que pese al anuncio de esa convocatoria, se deberá insistir en los diálogos de paz. Incluso, advirtió que Estados Unidos tendría responsabilidad en esta unidad de los grupos armados.

"Siempre la violencia genera más violencia, y Estados Unidos está haciendo una labor imperial, no solamente en Venezuela, sino en toda la región; por lo que ha dicho Donald Trump sobre Panamá, sobre Grovelandia, sobre Canadá, sobre diferentes escenarios del Caribe, y sobre Colombia. Eso ha generado una ola antimperialista, que termina justificando la violencia".

Ahora, aseguró que el Gobierno seguirá “atacando a estos grupos y que se han hecho más de 1.400 acciones militares por parte del Gobierno”. No obstante, insistió en que "el Estado debe seguir aplicando las fórmulas que vienen, con las posibilidades de diálogos en algunos grupos que están sentados en mesa de negociación, y con los otros, atacarlos como ha venido ocurriendo“.

Por su parte, Óscar Villamizar calificó el llamado de Mordisco como “una cumbre de los peores narcoterroristas que ha tenido Colombia para poder defenderse (...) Venezuela se ha prestado para que estos delincuentes y estos bandidos estén en su territorio nacional (...) Con la caída de Maduro, las guerrillas de este país, Iván Mordisco y demás grupos se quedan solos".

Incluso, aseveró que "Donald Trump terminó siendo mejor ministro de Defensa que todos los que ha tenido este gobierno“. Según dijo, “logró asustarlos. Los tienen acorralados (...) En el momento preciso donde pasen la frontera, los van a coger, van a capturarlos y los van a dar de baja”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

