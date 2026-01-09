Exfuncionarios del Fondo de Adaptación denuncian “expulsión arbitraria” de la entidad

Este viernes, 9 de enero, habló en los micrófonos de La W Alejandra Mutis, exfuncionaria del Fondo de Adaptación que, junto a otras 14 personas que hacían parte de la planta temporal, están denunciando que el 31 de diciembre de 2025, a la media noche, fueron expulsados de forma arbitraria de la entidad por parte de la gerente de la misma, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, que está en calidad de encargada.

Lea más: Carlos Carrillo denuncia a directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por presunto acoso laboral

“Yo era profesional 2, asignada a la Subgerencia de Estructuración, y el 10 de diciembre me notificaron el traslado a la subgerencia de regiones. Allí yo estaba a cargo de un proceso que tiene la entidad interno que es la gestión del portafolio, y es la parte en donde se empiezan los procesos de cierre de las postulaciones que se dieron en la ola invernal del año 2010-2011 debido a que el Fondo de Adaptación es una entidad de carácter transitorio que tenía que hacer las obras de infraestructura debido a esa contingencia”, explicó.

Y agregó: “El carácter de la planta del Fondo de Adaptación es temporal y la temporalidad se entiende porque el fondo es una entidad de carácter transitorio, es decir, las plantas temporales no están sujetas a la decisión de un gerente como los casos de los cargos de libre nombramiento y remoción o las órdenes de prestación de servicios que están sujetas a la discrecionalidad de los supervisores”.

“Nosotros como planta temporal tenemos una función y es vigilar y conservar la memoria de todos los programas y proyectos que realiza el Fondo de Adaptación. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que no se agoten los programas y proyectos del Fondo de Adaptación, la planta temporal se mantiene vigente”, afirmó.

Así, explicó: “Siempre lo que suele suceder es que se emite un concepto a Función Pública y ellos tienen que justificar que los programas y proyectos que tiene el Fondo de Adaptación ya no se encuentran, por tanto, la disponibilidad de la planta no persiste. Y esto tiene que estar articulado con la asignación presupuestal, es decir, se ve una reducción en el presupuesto que justifique que ya no es pertinente la planta temporal”.

“Esto se contradice también con lo que pasa en el fondo y es que desde que entró la nueva gerente encargada, la señora Angie, se han nombrado 10 cargos asesores en la planta, muy superiores a lo que se venía manejando con los antiguos gerentes”, contó.

“Ellos pueden contratar a las 15 personas porque la disponibilidad existe. El problema aquí es más de fondo y es que fue irregular el proceso porque la justificación de la reducción de los programas, proyectos y del presupuesto, en este momento no existe. No tenemos claridad de si Función Pública admitió el concepto dando viabilidad a la reducción”, explicó.

Y dijo: “Esa es una cosa en la que nosotros no tenemos cara porque simplemente se ratificó a la mitad de la planta temporal y no toda, entonces cuáles fueron los criterios para ratificar a unos sí y a otros no. Si la visión de la nueva gerente es suplir esas necesidades que tienen un carácter permanente en la entidad, pues iría en contravía también de lo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, que lo que buscaba era formalizar precisamente esas órdenes de prestación de servicios”.

¿Qué sigue ahora en el caso?

Mutis dijo que, ahora, lo que harán es “interponer una demanda ante un juez a un tribunal administrativo, pero como están en vacancia judicial, hasta el 13 de enero nosotros podemos interponer el recurso”.

“También estamos buscando alternativas con los abogados de qué recursos se puede interponer de manera adicional para que se suspendan las contrataciones de la planta temporal y no generar un doble efecto negativo en el trámite”, dijo.

¿Qué dijo el Fondo de Adaptación?

W Radio consultó con el Fondo de Adaptación, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, se buscó la asesoría de abogados laboralistas que explicaron a este medio que la entidad tiene todo el derecho de prescindir de estos cargos y, además, que esta figura de planta temporal es el equivalente a los cargos de término fijo en cualquier contrato laboral. Por lo tanto, según mencionaron, no habría ninguna irregularidad.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Exfuncionarios del Fondo de Adaptación denuncian “expulsión arbitraria” de la entidad 00:41 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: