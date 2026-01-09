Incremento en salario mínimo nos generó presión fiscal adicional: TransMilenio por tarifa 2026

Bogotá

Este viernes se confirmó que la tarifa de TransMilenio para el 2026 aumentó y quedó en 3.550 pesos. Así mismo, se conoció que este valor comenzará a regir desde el próximo miércoles, 14 de enero.

Por este motivo, en los micrófonos de La W, habló la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, quien dio detalles de todos los precios que tendrá el sistema y los servicios de cara al 2026.

Ortiz comentó en su primera intervención que en el distrito se mantienen “los pasajes gratis para poblaciones vulnerables” que se tenían en 2025. “adicionamos un grupo de personas que están en condiciones de vulnerabilidad más extrema, que son los habitantes de calle”.

Además, confirmó que se mantiene para este 2026 “el precio del TransMiPass, que es el abono mensual que diseñamos en TransMilenio para nuestros usuarios más frecuentes”.

El aumento en la tarifa

Sobre el aumento del pasaje en el sistema, la gerente de TransMilenio explicó que es un incremento que “busca, como principal objetivo, garantizar la prestación de un servicio público esencial, que es lo que nos permite a todos llegar a estudiar, a trabajar, a citas médicas, a disfrutar en general de todas las oportunidades de la ciudad. Desde el distrito tenemos la función de tener un balance adecuado entre los ingresos del sistema y los costos”.

El salario mínimo influyó en el incremento

La gerente explicó: “Cuando el Gobierno Nacional oficializa un incremento del salario mínimo del 23%, ahí se nos genera automáticamente un incremento en los costos operativos de todo el sistema”.

“Ahí debemos recordar que nosotros tenemos un sistema único en el país porque somos totalmente integrados entre todos los modos de transporte, tenemos cobertura total en la ciudad, y eso hace que nuestros costos tengan, primero, un porcentaje muy importante de fuerza laboral, tenemos 35 mil colaboradores que prestamos el servicio todos los días, y por eso el salario mínimo es tan relevante para nuestros costos operativos”.

“Lo cierto es que era muy difícil prever que pasáramos de un supuesto de 11% de salario mínimo, a lo que realmente aprobó el Gobierno Nacional de 23%. Eso directamente, como les explicaba, incrementa los costos operativos del sistema ”, añadió.

Y así, subrayó: “Ese incremento de solo el salario mínimo, de ese cambio en el salario mínimo, nos generó una presión fiscal adicional de $150 mil millones. Esos $150 mil millones representarían un incremento adicional de 150 pesos. Y nosotros estamos decidiendo un incremento de 100 pesos . Es decir, pasamos de lo que se había dicho en noviembre de 250 a 350 pesos de incremento por el salario mínimo. Eso significa que hay 50 pesos que los estamos asumiendo en el distrito como un esfuerzo adicional de conseguir ingresos este año diferentes a la tarifa para el sistema” , concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

