MinDefensa se reunirá con el Departamento de Defensa de EE.UU. para definir objetivos contra mafias

El ministro de Defensa confirmó reuniones clave con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para fortalecer la cooperación en inteligencia, tecnología y operaciones contra estructuras criminales que amenazan la soberanía nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que Colombia mantiene una comunicación permanente con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para enfrentar las amenazas del ELN y de los principales carteles del narcotráfico que operan en el país, especialmente en zonas de frontera.

De acuerdo con el jefe de la cartera, esta interlocución constante ha sido determinante para el desescalamiento de las tensiones recientes entre ambos países y ha permitido profundizar la cooperación en materia de seguridad. “No hemos parado en ningún momento de interactuar con ellos. Desde que llevo como ministro, así ha sido”, afirmó.

Le puede interesar: Iván Mordisco convoca cumbre con grupos al margen de la ley tras intervención de EE.UU. en Venezuela

Sánchez recordó que su primer encuentro con el secretario de Defensa de Estados Unidos se produjo en mayo del año pasado, durante un encuentro de fuerzas especiales en Tampa. “Ahí hablamos del panorama, de la necesidad de fortalecer todas las capacidades, y la conclusión fue clara: reconocen el trabajo que hace Colombia en la lucha contra el narcotráfico y valoran enormemente las capacidades que nuestro país exporta a otras naciones”, explicó.

El ministro destacó que cerca del 60 % de la droga que se incauta a nivel internacional proviene de inteligencia suministrada por Colombia, lo que evidencia el papel estratégico del país en la lucha contra el crimen transnacional. “La pregunta que nos hicieron fue qué más necesitábamos para fortalecer la lucha contra estos criminales”, señaló.

En ese contexto, anunció que sostendría una videoconferencia con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que espera reunirse de manera presencial en los próximos días para avanzar en la declaratoria de objetivos comunes de alto valor. “Queremos que estructuras del ELN que delinquen en zona de frontera y carteles como el de alias ‘Mordisco’, que opera en Amazonas, Cauca y Nariño, sean objetivos comunes para emplear todas las capacidades tecnológicas disponibles”, precisó.

El ministro subrayó que esta cooperación se realiza bajo los acuerdos bilaterales vigentes y con el direccionamiento del presidente Gustavo Petro. “La instrucción es unirnos absolutamente todos para llevar a su mínima expresión estos carteles del narcotráfico”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que la amenaza principal contra la soberanía nacional proviene de los grupos criminales. “Son ellos quienes buscan imponer su ley en regiones como el Catatumbo y afectan la autoridad del Estado”, concluyó, al tiempo que aseguró que la relación entre Colombia, Estados Unidos y la comunidad internacional en materia de defensa “se ha mantenido intacta e incluso se ha fortalecido”.

Escuche la entrevista aquí: