Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto de la final de la Supercopa de España
Vea en vivo el minuto a minuto del partido que enfrentará a los clubes de Hansi Flick y Xabi Alonso por el título en la Supercopa de España 2025-26.
Este domingo, 11 de enero, el FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, se mide al Real Madrid de Xabi Alonso por el título en la Supercopa de España.
- Lea también: El Real Madrid ganó 2-1 al Atlético y jugará la final de la Supercopa de España contra el Barcelona
En el duelo más reciente entre ambos, el club catalán cedió por 1-2 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, entretanto, la última definición de Supercopa de España entre ambos fue para el FC Barcelona por 5-2, el 12 de enero de 2025.