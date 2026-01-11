Deportes

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto de la final de la Supercopa de España

Vea en vivo el minuto a minuto del partido que enfrentará a los clubes de Hansi Flick y Xabi Alonso por el título en la Supercopa de España 2025-26.

Real Madrid vs. Barcelona / Getty Images

Real Madrid vs. Barcelona / Getty Images / Europa Press Sports

Fabian Macias

Este domingo, 11 de enero, el FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, se mide al Real Madrid de Xabi Alonso por el título en la Supercopa de España.

En el duelo más reciente entre ambos, el club catalán cedió por 1-2 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, entretanto, la última definición de Supercopa de España entre ambos fue para el FC Barcelona por 5-2, el 12 de enero de 2025.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:

