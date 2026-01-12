Activista afirma que mayorías de Irán se están enfrentando al régimen: “Gritan ‘muerte al dictador’”

Las protestas en Irán no amainan a pesar de la dura represión policial, que durante los últimos días se ha disparado y ha causado ya varios centenares de muertos, según varias ONG. La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirma haber verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad, con más de 10.600 detenidos en dos semanas de disturbios.

Ryma Sheermohammadi, traductora, activista y divulgadora cultural, pasó por los micrófonos de La W para analizar estas protestas y por qué son diferentes a las que se han vivido en el pasado.

“En Irán hay un descontento social profundo y acumulado provocado por la falta de libertades, la represión constante, la ausencia de unos canales reales para poder expresar ese malestar sin que te vayan a detener, a matar o a reprimir de alguna manera. Esas protestas son diferentes porque empezaron por el gremio de los comerciantes que, en principio, son ideológicamente cercanos al régimen de la República Islámica de Irán que nunca se habían pronunciado en contra”, aseguró.

Es importante destacar que no solo se trata de violaciones a los derechos humanos que se están registrando, sino además la cifra de muertos que va en aumento.

“Las cifras oficiales es muy difícil poder realmente verificar y decir con exactitud cuál es, por esta situación de apagón, un médico de un hospital de Teherán decía que solo en una noche había llegado a ver 200 cuerpos sin vida, ese es el efecto que tiene el apagón, detrás de las puertas cerradas de todo está pasando y no hay manera de documentarlo”, denunció.

¿El régimen de Irán ahora es una minoría?

Sheermohammadi explicó en La W que ante la represión de la libertad de expresión, en Irán cualquier acto de rebeldía o crítica ciudadana es calificado como conspiración, acarreando hasta 15 años de cárcel e incluso pena de muerte.

“Si la comunidad internacional tuviera un poquito de justicia social o justicia en general entendería que otros pueblos quieren ser libres, deberían mirar cómo este Gobierno trata a su gente (…) El régimen no ha conseguido restaurar su ideología en la gente o crearla. Estos gritos de ‘muerte a Israel, muerte a Estados Unidos’, los dice la minoría que le queda a este régimen, que salen en estas imágenes que vemos con las banderas de la República Islámica, ahora la gran mayoría de los iraníes dicen ‘muerte al dictador’”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Activista afirma que mayorías de Irán se están enfrentando al régimen: “Gritan ‘muerte al dictador’” 14:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: