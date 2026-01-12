Con un simple pinchazo en el dedo: Xavier Morató explicó el nuevo método para detectar el Alzheimer

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Xavier Morató, director de ensayos clínicos del centro de Alzheimer ACE en Barcelona, pasó por los micrófonos de la W para explicar cómo un simple pinchazo en el dedo podría transformar el diagnóstico del Alzheimer.

El experto detalló que el avance consiste en un método para detectar proteínas específicas relacionadas con la enfermedad, utilizando únicamente una gota de sangre capilar obtenida mediante la técnica de “gota seca”.

Según Morató, la importancia de esto recae en la posibilidad de realizar un diagnóstico más rápido, permitiendo identificar la patología mucho antes de que los síntomas sean evidentes y la neurodegeneración esté avanzada.

El español también comentó que este método facilita el acceso a pruebas diagnósticas de manera menos invasiva y más sencilla que los métodos tradicionales de siempre.

“La hipótesis es que podamos incrementar el beneficio observado si empezamos a tratar a las personas cuanto antes”, afirmó, señalando que los próximos años serán vitales para validar cómo la intervención temprana en pacientes que ya acumulan estas proteínas puede cambiar el curso de la enfermedad.

Morató también aprovechó para desmitificar un temor común entre los familiares de pacientes en etapa terminal: la idea de que los enfermos “se olvidan de respirar”.

Morató aclaró que, si bien la atrofia cerebral en fases avanzadas es severa y provoca una pérdida de control sobre diversas funciones corporales y una dependencia total, no se trata de un olvido mecánico de la respiración, sino de un deterioro generalizado del sistema neurológico.

