“Podría reducirse la vigilancia privada”: gremio alerta aumento de costos laborales para 2026

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) alertó sobre el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo de 2026, que ascenderá a $ 2’000.000 incluyendo el servicio de transporte.

El gremio afirmó que en riesgo la sostenibilidad y continuidad de la vigilancia privada formal en el país pues en los últimos seis meses el aumento acumulado en el costo del servicio para los usuarios superará el 30%, sumando el incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, que pasó de 46 a 42 horas semanales, y de la ampliación del horario nocturno, que se extiende desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Yo lo que le puedo decir a las administraciones, a los administradores de propiedad horizontales, es que contraten lo que el presupuesto de sus edificios pueda, así implique reducir vigilancia. Lo que no podemos es vulnerar los derechos laborales de nuestros trabajadores. Hay que aceptar todos los sobrecostos, las cuotas ya están determinadas por la Superintendencia de Vigilancia, que es el ente rector”, expresó.

Asimismo, mencionó que “el organismo técnico que tiene el Gobierno Nacional para liquidar este tipo de incrementos es la Superintendencia (…) Se requiere generar tecnologías diferentes para que los presupuestos se puedan pagar sin vulnerar los derechos laborales, sin vulnerar el aumento salarial”, esto porque con los salarios se aumenta también los recargos nocturnos, dominicales, festivos, entre otros.

¿Cuál puede ser el impacto para el gremio de la Vigilancia Privada?

Díaz destacó que “ya estamos empezando a recibir la preocupación de todas las administraciones para que nosotros propongamos un nuevo estilo o servicios híbridos que combinen la tecnología, la automatización, la robotización y la videovigilancia con la vigilancia tradicionales, lo que las circunstancias económicas del país y las condiciones, esto lo advertimos nosotros cuando el gobierno sacó su decreto presidencial”.

Escuche la entrevista completa en La W:

