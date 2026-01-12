Integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de la avioneta en que viajaban Yeison Jiménez y su equipo en zona rural del departamento de Boyacá. EFE / Defensa Civil de Colombia

¿Qué se sabe del despegue de la avioneta en que viajaba Yeison Jiménez? Defensa Civil explicó

Luis Felipe Pérez, director de la Defensa Civil de Boyacá, conversó con La W para dar detalles acerca de la atención prestada en el sitio del accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero, en el cual murieron el artista Yeison Jiménez y cinco ocupantes más.

En primer lugar, el funcionario explicó que la Defensa Civil Colombiana se hizo presente en el lugar del siniestro después de recibir el llamado de emergencia por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. De inmediato, fueron activados todos los protocolos de las entidades de primera respuesta.

“Ya se encontraba la comunidad alrededor de la aeronave, junto con la Policía Nacional (…) había un amplio espacio de tierra preparada para cultivo y en una zanja cerca cayó la aeronave. Las condiciones hidrometeorológicas que se presentaban en el momento eran aceptables para vuelo, como lo dicen los expertos”, relató.

Tras este hallazgo, relató el funcionario, los equipos investigativos de la Aeronáutica Civil iniciaron sus procesos y, hasta la noche, los cuerpos de socorro ayudaron a las autoridades a recoger material y escombros de la aeronave: “Se encontró un terreno bastante afectado por el impacto de la explosión que pudo haberse presentado. Los restos de la aeronave no se encuentran tan esparcidos, están cerca del punto de impacto”.

¿La avioneta en que viajaba Yeison Jiménez alcanzó a despegar?

En cuanto a las circunstancias en las que se registró el accidente, el funcionario se pronunció acerca de las hipótesis que sugieren que la avioneta habría alcanzado a tomar vuelo y, después de un momento, habría descendido y provocado el incendio tras chocar en tierra.

Al respecto, Pérez sostuvo que la distancia del aeródromo al punto de impacto es de casi un kilómetro, por lo que afirmó que “la comunidad habla de que sí alcanzó a tomar altura la aeronave y luego se precipita a tierra”.

“El decolaje (despegue) lo hizo desde la pista con dificultad, como lo comenta la población y minutos después cayó en picada hacia el sector de la vereda Romita, donde impactó esta aeronave en límites entre Duitama y Paipa”, indicó.

