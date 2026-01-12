Registrador anuncia reforma para impedir que ciudadanos firmen por varios candidatos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, el registrador nacional Hernán Penagos reveló en primicia que será presentada una reforma que busca impedir que ciudadanos firmen por más de un candidato que aspire a un cargo público.

Esto ocurre luego de que la entidad advirtiera que fueron detectadas varias prácticas fraudulentas sistemáticas en algunos documentos entregados de recolección de firmas para formalizar aspiraciones presidenciales en los comicios de 2026. Las irregularidades fueron identificadas tras el cierre del plazo el pasado 17 de diciembre de 2025 y la posterior revisión de 28 millones de firmas presentadas por 22 precandidatos.

Al respecto, el registrador Penagos señaló que la ley, hoy en día, “no impide que una persona pueda firmar por cuantos candidatos quiera”, por lo que consideró que esto debe regularse hacia el futuro.

“Lo razonable es que quien entrega su firma para avalar a una persona, bien sea a la presidencia, o a la alcaldía, o a una gobernación, solo lo haga con una de ellas, porque se entiende que es con quien tiene cercanía política, ideológica, o cercanía con su programa de gobierno”, explicó.

En ese sentido, el registrador advirtió que, como en Colombia no está regulada esa posibilidad, “la gente pudo haber firmado inclusive por los 90 candidatos que inicialmente acudieron a la Registraduría a autorizar la posibilidad de avalarse por el mecanismo de firmas”.

También aseguró que esta es una de las reformas que se esperan presentar después del segundo semestre de 2026. Es decir, la estudiaría el próximo Congreso electo.

